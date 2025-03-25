Alaçam Belediyesi çocuklara özel iftar programı düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde çocuklara özel iftar programı düzenlendi.

Alaçam Belediyesi tarafından yetim, öksüz ve engelli çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

Alaçam ve Yakakent ilçesinden bulunan çocuklara Ramazan Bayram'ı öncesi bayramlık hediye edilen programda çocuklar güzel vakit geçirdi.

İftar programında konuşma yapan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, göreve geldiklerinden bu güne yetim ve öksüz çocukları ziyaret ettiklerini ve aileleriyle görüştüklerini dile getirdi. Sadece özel günlerde değil sürekli vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını kaydeden Özdemir, "İlçemizde faaliyet gösteren belediye restoranında istediğiniz zaman misafir olabilirsiniz. Orada şehit, gazi yakınları, yetim ve öksüzlere yemekler ücretsiz olarak verilmeye devam ediyor. İlçemizde bulunan engellilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıyoruz. Alaçam'da bir aileyiz yaklaşan Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlar hep birlikte nice bayramlara kavuşmayı dilerim." dedi.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek vatandaşların gelecek Ramazan Bayramını kutladı.