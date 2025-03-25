Lise öğrencilerinden ramazanda örnek davranış

Samsun'un Ladik ilçesinde Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmak için kampanya düzenledi.

Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kampanya kapsamında tedarik edilen ve biriktirilen temel gıda malzemeleri öğrenciler tarafından özenle ayrıştırılarak 100 koli hazırlandı.

Ramazan kolileri okulda ve ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Okul Müdürü Behzat Dikmen, öğrencilerde birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek yardım kampanyasına öncülük eden öğretmenler Nihal Başusta, Zeliha Çalış, Merve Özcan ve öğrencilerine teşekkür etti. ​​​​​​​