Salıpazarı'nda Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Salıpazarı ilçesinde, Hayvan Hakları Koruma Komisyonu toplantısı, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, doğal yaşam alanlarının oluşturulması, uygun köpeklerin sahiplendirilmesi ve dijital kimliklendirmelerinin yapılması gibi önemli konular görüşüldü. Katılımcılar, bu alanlarda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verdi.

Ayrıca, ilçedeki asayiş ve güvenlik tedbirleri, mahalle sorunları, ve vakıf hizmetleri gibi gündem maddeleri de masaya yatırıldı.