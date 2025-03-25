Hezarfen Hava Savunma ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı için protokol imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi arasında Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürütülen Hava Savunma ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı için işbirliği protokolü imzalandı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlükte düzenlenen imza töreninde, protokol metnine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi Müdürü Murat Boztepe imza attı.

Aziz Atik Fen Lisesinin Hezarfen Projesi kapsamında OMÜSEM'in planlayıp OMÜ Mühendislik Fakültesinin yürüteceği dron tasarımı eğitimi sertifikasyon programı, 10 modül ve 30 ders saatinden oluşuyor.

Projenin konusu savunma, havacılık ve uzay teknolojileri olarak belirlenirken, amacı ise çoğunlukla yurt dışı hayali kuran gençlere, ülkenin yerli ve milli imkanlarını fark ettirmek ve aidiyet duygusu geliştirmelerini sağlamak olarak belirtiliyor.

Samsun'da 12-19 Mayıs 2025 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek eğitim kampında, Milli Savunma Bakanlığı, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ROKETSAN, TÜBİTAK UZAY, Samsun Yurt Savunma (CANİK), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yer alacak.