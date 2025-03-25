Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Hezarfen Hava Savunma ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı için protokol imzalandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi arasında Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürütülen Hava Savunma ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı için işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hezarfen Hava Savunma ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı için protokol imzalandı
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi arasında Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürütülen Hava Savunma ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı için işbirliği protokolü imzalandı.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlükte düzenlenen imza töreninde, protokol metnine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi Müdürü Murat Boztepe imza attı.

        Aziz Atik Fen Lisesinin Hezarfen Projesi kapsamında OMÜSEM'in planlayıp OMÜ Mühendislik Fakültesinin yürüteceği dron tasarımı eğitimi sertifikasyon programı, 10 modül ve 30 ders saatinden oluşuyor.

        Projenin konusu savunma, havacılık ve uzay teknolojileri olarak belirlenirken, amacı ise çoğunlukla yurt dışı hayali kuran gençlere, ülkenin yerli ve milli imkanlarını fark ettirmek ve aidiyet duygusu geliştirmelerini sağlamak olarak belirtiliyor.

        Samsun'da 12-19 Mayıs 2025 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek eğitim kampında, Milli Savunma Bakanlığı, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ROKETSAN, TÜBİTAK UZAY, Samsun Yurt Savunma (CANİK), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yer alacak.

        Mühendislik alanına ilgi duyan öğrencilerin katılım sağlayacağı eğitim kampına, Türkiye'nin ilk 50 resmi fen lisesinden ve Samsun'daki fen liselerinden seçilen öğrenciler dahil edilecek. Geçen yıl ilki düzenlenen projede bu yıl, 25 farklı ilden, 57 ayrı okuldan toplam 66 öğrenci yer alacak. Tüm öğrencilerin seyahat, konaklama ve eğitim giderleri proje bütçesinden karşılanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        Taksideki gasp kâbusunda saldırgan yakalandı!
        Taksideki gasp kâbusunda saldırgan yakalandı!
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Samsun - Arkadaşının asılı montundan para çaldı; o anlar kamerada
        Samsun - Arkadaşının asılı montundan para çaldı; o anlar kamerada
        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 'hakaret' davası
        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 'hakaret' davası
        Havza Kaymakamı Ayvat'tan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ziyaret
        Havza Kaymakamı Ayvat'tan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ziyaret
        Arkadaşının asılı montundan para çaldı; o anlar kamerada
        Arkadaşının asılı montundan para çaldı; o anlar kamerada
        Samsun'da arkadaşının montundan 2 bin 500 lira çalan zanlı tutuklandı
        Samsun'da arkadaşının montundan 2 bin 500 lira çalan zanlı tutuklandı
        Salıpazarı'nda Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
        Salıpazarı'nda Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi