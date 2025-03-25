Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 521 sentetik ecza hapı, 215,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda, gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.
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