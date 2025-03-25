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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:49
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 521 sentetik ecza hapı, 215,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda, gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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