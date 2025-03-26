Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan kişiler ile uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 272 gram sentetik uyuşturucu, 212 sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile 64 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 4'er yıl hapis cezası olan 2 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.