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        Samsun'da enerji nakil kablosunu çalan zanlı suçüstü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde enerji nakil kablo hırsızlığı yapan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:05
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        Samsun'da enerji nakil kablosunu çalan zanlı suçüstü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde enerji nakil kablo hırsızlığı yapan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı Kolay Merkez Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Esençay Mahallesi'nde enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

        Ekipler, Esençay Mahallesi'nde yapılan fiziki takip sonucu yaklaşık 550 metre enerji nakil kablosunu kesen şüpheli G.K'yı (38) suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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