Samsun'da enerji nakil kablosunu çalan zanlı suçüstü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde enerji nakil kablo hırsızlığı yapan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde enerji nakil kablo hırsızlığı yapan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı Kolay Merkez Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Esençay Mahallesi'nde enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Ekipler, Esençay Mahallesi'nde yapılan fiziki takip sonucu yaklaşık 550 metre enerji nakil kablosunu kesen şüpheli G.K'yı (38) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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