Bafra'da motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

Eğitimlerde, koruyucu ekipman kullanımı, trafik kurallarına uyum, ani durumlara karşı refleks geliştirme ve güvenli sürüş teknikleri gibi konular ele alındı.

Katılımcılara, güvenli motosiklet sürüşü konusunda hem teorik hem de pratik bilgiler verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

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