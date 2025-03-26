Bafra'da motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.
Eğitime, ilçede görev yapan 50 motosiklet sürücüsü katıldı.
Katılımcılara, güvenli motosiklet sürüşü konusunda hem teorik hem de pratik bilgiler verildi.
Eğitimlerde, koruyucu ekipman kullanımı, trafik kurallarına uyum, ani durumlara karşı refleks geliştirme ve güvenli sürüş teknikleri gibi konular ele alındı.
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