Samsun'da "Atık 360 Geri Kazan ve Dönüştür Projesi" hayata geçirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik "Atık 360 Geri Kazan ve Dönüştür" projesi hayata geçirildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı kapsamında desteklenen proje, üniversitenin Çevre Topluluğu koordinasyonunda yürütülüyor.

Daha önce "Kampüsten Kampüse İklim Hareketi" başlıklı projeyle ulusal düzeyde destek alan topluluk, bu kez "Atık 360" projesiyle ikinci kez ulusal proje statüsünde desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Samsun Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, projenin tanıtımı için üniversitede düzenlenen toplantıda, insanlığın varoluşundan bu yana çevresini değiştirerek yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi.

İnsanlığın doğanın zenginliklerinden faydalanarak daha ileri uygarlıklara ulaşabildiğini söyleyen Yıldız, "İnsanlığın ilerlemesinin meydana getirdiği tüm olumlu gelişmeler doğanın cömertçe kullanılması nedeniyle sağlanmıştır. Ne var ki bugün içinde yaşadığımız uygarlık çağında gereksinimlerin temini için sadece doğanın kullanılması değil, doğanın tüketilerek ortadan kaybolmasına da tanıklık etmekteyiz." dedi.

Hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketiminin çevre sorunlarını beraberinde getirdiğini belirten Yıldız, "Çevre kirlenmesini insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlamak mümkün. Doğanın korunması ve tahribatın engellenmesi yaşamsal önem arz etmeye başlamıştır. Unutmayalım ki evlatlara bırakacağımız temiz bir dünyadan daha kıymetli bir miras bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yıldız, çevre yönetiminin tüm dünyada en büyük sorunların başında geldiğine işaret ederek şöyle konuştu: