Samsun'da 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda hakkında "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan toplam 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.

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