19 Mayıs ilçesinde oryantiring yarışları yapıldı

19 Mayıs ilçesinde Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Oryantiring Temsilciliği tarafından 2024-2025 Okul Sporları Faaliyetleri Oryantiring Gençler A ve B Grup yarışmaları düzenlendi.

19 Mayıs Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlene yarışmaya Genç B kız, Genç B erkek, Genç A kız ve Genç A erkek kategorilerinde 14 il, 53 okuldan 330 öğrenci katıldı. Yarışmalar 19 Mayıs Belediye Binası önünde başlayan yarışmalar ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirilen hedeflerin bulunmasıyla sonuçlandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler 15 Temmuz Millet Meydanı önünde kurulan madalya kürsüsünde madalyalarını ve başarı belgelerini 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol’dan aldı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak bizler için mutluluk verici. Oryantiring sporunu ilk olarak Nebiyan Doğa Festivalimizle birlikte ilçemizle tanıştırdık. Doğa sporlarının hepsini ilçemizde gerçekleştirebiliyoruz. Bu bizler için mutluluk verici. Harita yardımıyla zamana karşı yön bulmaya yönelik keyifli bir spor dalı olan oryantiring yarışları için Oryantiring İl Temsilciliği ile birlikte ilçemizde güzel bir harita çalışması yaptık." dedi.