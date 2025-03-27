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        Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi denizde ölü bulundu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi denizde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:57
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        Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi denizde ölü bulundu
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi denizde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi dolum tesisleri arkasında denizde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

        Bölgeye, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kıyıya çekilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bölgede çalışma yapan ekipler, cesedin 14 Mart'ta Gazi Polis Merkezi'ne kayıp ihbarı yapılan Yılmaz Akan'a (55) ait olduğunu tespit etti.

        Akan'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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