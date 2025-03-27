Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi denizde ölü bulundu

Bölgede çalışma yapan ekipler, cesedin 14 Mart'ta Gazi Polis Merkezi'ne kayıp ihbarı yapılan Yılmaz Akan'a (55) ait olduğunu tespit etti.

Bölgeye, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kıyıya çekilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi dolum tesisleri arkasında denizde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.