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        Samsun'da polisler öğrencilerle fidan dikti

        Samsun'da polis ekipleri, öğrencilerle 55 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:25
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        Samsun'da polisler öğrencilerle fidan dikti
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        Samsun'da polis ekipleri, öğrencilerle 55 fidanı toprakla buluşturdu.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen "Gelecek Sizinle Güvende" projesi kapsamında, Orman Haftası dolayısıyla Canik ilçesindeki Demirci Ortaokulu bahçesinde etkinlik düzenlendi.

        Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, Canik Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören özel öğrenciler ile Demirci Ortaokulu öğrencileriyle 55 fidan dikti.

        Polis şapkasının hediye edildiği öğrencilere, polis maskotu "Kanka" da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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