Samsun'da polisler öğrencilerle fidan dikti

Polis şapkasının hediye edildiği öğrencilere, polis maskotu "Kanka" da eşlik etti.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, Canik Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören özel öğrenciler ile Demirci Ortaokulu öğrencileriyle 55 fidan dikti.

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