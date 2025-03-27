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        Salıpazarı'nda Belediye tarafından iftar programı düzenlendi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 21:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:44
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        Salıpazarı'nda Belediye tarafından iftar programı düzenlendi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

        Bereket Fatih Cami avlusunda gerçekleştirilen programa, Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Şahin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların yaklaşan bayramlarını tebrik etti.

        Ramazan ayının manevi önemine vurgu yapan Karaca, şöyle konuştu:

        "Ramazan, biz Müslümanlar için manevi bir yolculuğun başlangıcıdır. Oruç tutarak sadece fiziksel değil, ruhsal açlıktan da arınırız. Bu mübarek ayda sabrı, hoşgörüyü, dayanışmayı ve paylaşmayı öğreniriz. İftar sofraları da bu paylaşma ruhunun en güzel örneklerinden biridir. Bugün bizler de Salıpazarı ailesi olarak bir araya geldik. Bağlarımızı güçlendirmek, dostluklarımızı pekiştirmek ve dayanışmamızı artırmak için buradayız. Bu anlamlı günde bizimle oruç açan herkese şükranlarımı sunuyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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