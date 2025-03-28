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        İç sularda av yasağı 1 Nisan'da başlıyor

        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:13
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        İç sularda av yasağı 1 Nisan'da başlıyor
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        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını bildirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularda su ürünleri avcılığının 1 Nisan-30 Haziran 2025 tarihlerinde yasaklanacağını söyledi.

        Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, doğal balık stoklarının olumsuz etkilenmesine neden olduğunu belirten Sağlam, "Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması için her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile mümkündür. İç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanması 1 Nisan itibarıyla yasaktır. Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

        Av yasağının başlamasıyla birlikte balıkçıların kayıklarını karaya çekmelerinin zorunlu olduğuna işaret eden Sağlam, "Av yasağının başlamasıyla birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında stok tespit belgesi bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 1 Nisan'dan itibaren Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bulunan Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde İl ve İlçe Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrolörlerince denetimlerin yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

        Sağlam, yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağını ve balıkçıların mağduriyet yaşamamaları için getirilen yasak ve düzenlemelere uymalarının kendileri açısından önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

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