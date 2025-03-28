İç sularda av yasağı 1 Nisan'da başlıyor

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularda su ürünleri avcılığının 1 Nisan-30 Haziran 2025 tarihlerinde yasaklanacağını söyledi.

Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, doğal balık stoklarının olumsuz etkilenmesine neden olduğunu belirten Sağlam, "Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması için her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile mümkündür. İç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanması 1 Nisan itibarıyla yasaktır. Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.