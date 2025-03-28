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        Samsun'da Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara ulaşım ücretsiz olacak

        Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:34
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        Samsun'da Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara ulaşım ücretsiz olacak
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        Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, bayramı özel kılabilmek adına ulaşımın ücretsiz olacağını dile getirerek, “Bayram boyunca ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirdik. Ulaşım desteğimizle birlikte hemşehrilerimizin sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini sağlayarak mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

        Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına ek hatlarla ulaşım sağlanacak. 29 Mart Arife günü ve 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde, Asri Şehir Mezarlığı, Kıranköy Şehir Mezarlığı ve Derecik Şehir Mezarlığı’na Soğuksu’dan kalkan İlkadım Mezarlık ek hattı ve OMÜ Rektörlükten kalkan Atakum Mezarlık ek hattının güzergâhlarına göre ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Hali hazırda bulunan R29 Ring Hattı ise Derecik Mezarlığı’na ücretsiz ulaşım imkanı sağlamaya devam edecek. Vatandaşlar detaylı güzergâh bilgisi ve diğer ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgilere Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden veya iletişim kanallarından ulaşabilecek.

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