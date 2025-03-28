Samsun'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele devam ediyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında monitör tuzaklar kuruldu.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, böceğin ekili alanlara zarar vermesinin önüne geçmek için monitör tuzakları devreye aldı.

Fındık üretiminin önemli geçim kaynağı olduğu ilçede çeşitli noktalara yerleştirilen tuzaklarla, kahverengi kokarcanın takibinin yapılması sağlanarak ürünlere zarar vermesinin engellenmesi hedefleniyor. Bu tuzaklar sayesinde kokarca popülasyonunun kontrol altına alınması, yerel tarımın korunması ve ürün verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, yaptığı açıklamada, "Kahverengi kokarca, son yıllarda bölgedeki tarım ürünlerine ciddi zararlar verebilen bir zararlı olarak dikkati çekiyor. Monitör tuzaklarla bu zararlının popülasyonu izlenerek, gerekli önlemler zamanında alınacak. Bu uygulamanın, Salıpazarı'ndaki çiftçilere büyük fayda sağlayacağı ve ürün kayıplarının en aza indirileceği öngörülmektedir. Üreticilerimize, Müdürlüğümüz tarafından 400 monitör tuzak ve 250 litre bitki koruma ürünü dağıtıldı." dedi.