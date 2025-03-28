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        Samsun'dan kısa kısa

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:48 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:48
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        Samsun'dan kısa kısa
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

        Bayramlaşma töreninde konuşan Kul, “Mübarek ramazan ayının sonuna geldik. Allah bütün Müslümanların yardımcısı olsun ve bütün dualarını kabul etsin. Ailelerinizle beraber Ramazan Bayramı’nın size, ülkemize, memleketimize, tüm insanlara mutluluk, huzur, barış, umutla dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum.” dedi.

        Bayramlaşma törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, Fen İşleri Müdürü Sinan Şahin ve belediye personeli katıldı.

        - Başkan Kul'dan engelli vatandaşa akülü sandalye

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

        Kul, akülü araç talebinde bulunan bedensel engelli Galip Beşer’i evinde ziyaret etti.

        Engelli vatandaşları hiç bir zaman unutmadıklarını belirten Kul, "Temin edilen akülü tekerlekli sandalye, yalnızca bir araç değil, aynı zamanda özgürlüğe açılan bir kapı, dayanışmanın en güzel simgesi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediyemiz, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için attığı bu adımlarla, kalpleri ısıtmaya ve yüzlerde gülümseme yaratmaya devam ediyor. Birlikte, engelleri aşarak daha yaşanabilir bir Terme için el ele yürüyoruz." diye konuştu.

        Beşer de Kul'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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