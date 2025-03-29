Samsun'da çaldığı hesap kartıyla alışveriş yapan zanlı yakalandı

Antrenörün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin suça sürüklenen çocuk olduğunu belirledi.

Buz Sporları Salonu'nda bir kişi, antrenöre ait cüzdandan hesap kartı ve 200 lira nakit parayı alarak kaçtı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Buz Sporları Salonu'ndan hesap kartı ve para çalan şüpheli, alışveriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

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