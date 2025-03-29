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        Samsun'da kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiye 151 bin lira ceza kesildi

        Samsun'da kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiye toplam 151 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:32
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        Samsun'da kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiye 151 bin lira ceza kesildi
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        Samsun'da kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiye toplam 151 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre ve deniz kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak düzenlenen operasyonda, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi köprüsü altında park halindeki kamyonette 600 kilogram midye ele geçirildi.

        Kaçak avcılık yapan 4 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 151 bin lira idari para cezası kesildi.

        Doğal yaşamdan yasa dışı yollarla alınan deniz ürünleri, işlemlerin ardından yeniden denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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