Samsun'da vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

Samsun'da Ramazan Bayramı arifesinde ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Kıranköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı vatandaşlar mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.

Ziyaretçilerden Perihan Üner, AA muhabirine, sıklıkla mezarlık ziyaretinde bulunup yakınlarıyla hasret giderdiğini söyledi.

Babasını çok sevdiğini dile getiren Üner, "Onu her zaman ziyaret etmek, gelmek istiyorum. Kanatsız melekti benim babam. İnşallah yerinde de iyidir. Kız çocuklarının ilk aşkı babasıdır." dedi.

Her arife torunu ve kızıyla mezara yakınlarını ziyarete gelen Mediha Coşkunsu ise burada dua edip kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etti.