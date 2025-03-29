Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Winck, Gökhan Gül, Hajradinovic, Rodrigues, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa
Sarı kartlar: Dk. 6 Da Costa, Dk. 29 Piatkowski (Kasımpaşa)
SAMSUN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.