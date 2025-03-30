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        Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Kasımpaşa maçı değerlendirmesi:

        Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Teknik heyet ve takımIN bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:00
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        Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Kasımpaşa maçı değerlendirmesi:
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        Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Teknik heyet ve takımIN bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok." dedi.

        Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahalarındaki karşılaşmada Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

        Taraftarlardan özür dileyen Yıldırım, "Kasımpaşa maçında saçma sapan bir oyun oynadık ve bu oyundan hepimiz utandık. Milli arayı bahane olarak göstermeyeceğiz. Bu mantıklı bir bahane olamaz ve bunu bahane olarak göstermek pek de mantıklı değil. Bugün aldığımız bu mağlubiyet asla bununla ilgili olamaz. Bizim acilen kendimize çekidüzen verip ve çok çalışıp geri kalan maçlarımızda Avrupa'ya gitmek için gerekli puanları almamız lazım." ifadesini kullandı.

        Yıldırım, taraftarlar gibi kendisinin de Avrupa Ligi'ne takımın katılmasını çok istediğini belirterek, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Teknik heyet ve takımın bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok. Bu vesile ile Samsunspor camiasına güzel, mutlu bir bayram diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla, Samsunspor'un başarılarıyla dolu hep birlikte daha nice güzel bayramları ve günleri görmemizi temenni ediyorum." görüşlerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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