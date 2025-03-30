Samsun ve çevre illerde bayramlaşma programları düzenlendi

Samsun, Çankırı, Çorum ve Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla programlar düzenlendi.

Samsun Valiliğince, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Programda, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tek tek vatandaşlarla bayramlaştı,

Bayramlaşma töreninde Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, dua etti.

Törene Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.

- Amasya

Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Önder Bakan, 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı ramazanı hep beraber idrak edip bayrama kavuştuklarını söyledi.

Bayramların, umutların tazelendiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların sona erdiği çok özel günler olduğunu vurgulayan Bakan, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

İl Müftüsü Hamza Bayram'ın duası ile son bulan bayramlaşmaya, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri Çankırı Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Mustafa Fırat Taşolar ile beraberindeki Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Çankırı Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti.

Burada hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların bayramını kutlayan protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet etti.

Protokol üyeleri ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD İl Müdürlüğü personelini, İsmail Özdemir Huzurevi sakinlerini ve bir şehit ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.