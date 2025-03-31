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        Samsun'da gıda denetimlerinde kurallara uymayan 40 işletmeye 5,5 milyon lira ceza kesildi

        Samsun'da yılın ilk 3 ayında gıda mevzuatına aykırı faaliyette bulunan 40 işletmeye 5 milyon 503 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:15
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        Samsun'da gıda denetimlerinde kurallara uymayan 40 işletmeye 5,5 milyon lira ceza kesildi
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        Samsun'da yılın ilk 3 ayında gıda mevzuatına aykırı faaliyette bulunan 40 işletmeye 5 milyon 503 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının ilk 3 aylık bölümünde 4 bin 665 gıda ve yem işletmesinde denetim ve kontroller gerçekleştirildiğini belirtti.

        Denetimler sonucunda 489 işletmeden gıda ve yem numunesi alındığını aktaran Sağlam, "Yapılan denetim ve kontrollerde gıda mevzuatına aykırı faaliyette bulunan 40 işletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında toplam 5 milyon 503 bin 208 lira idari para cezası uygulanmıştır. Alo 174 Gıda Hattı üzerinden 290 başvuru alınmış ve bunların denetimleri sonucunda 18 işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 2025 yılı içerisinde 16 okulda bin 187 öğrenciye 'Gıda güvenilirliği ve israf' konusunda eğitim verilmiştir." bilgisini paylaştı.

        Sağlam, öncelikle denetimi tüketicilerin kendisinin yapması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Tüketicilerimizin gıda satın alırken, ürünün üzerindeki etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekir. Özellikle son tüketim tarihi geçmiş ürünleri ve satış noktalarından teknik ve hijyenik şartlara uygun olmayan açıkta satılan gıdalar ile ambalajı yırtılmış, bozulmuş ve deforme olmuş ürünleri kesinlikle satın almamaları lazım. Bu tür durumlarla karşılaştıklarında şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini önemle hatırlatmak istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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