Samsun'da MHP'de bayramlaşma töreni düzenlendi

MHP Samsun İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan törene MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çavuş, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ceyhun Çatalsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile partililer katıldı.

Mucur, törende yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren özel günler olduğunu söyledi.

MHP teşkilatının her kademesi ve Cumhur İttifakı’nın temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Mucur, "Bayramlar, gönüllerimizi birleştiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel zamanlardır. Bizler de bu ruhla Samsun’umuz için çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Tüm Samsunlu bayramını kutluyor, sağlık ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum." dedi.