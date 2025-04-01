Samsun'da çamaşır makinesinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde bir kamyonetin üstündeki çamaşır makinesinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Samsun'un Havza ilçesinde bir kamyonetin üstündeki çamaşır makinesinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Havza ilçesinde durdurulan bir kamyonette arama yapan ekipler, aracın üstündeki çamaşır makinesinin içine gizlenmiş 1 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Araçta bulunan şüpheliler O.T. (37), Ç.B. (44), M.B.T. (21) gözaltına alındı.
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