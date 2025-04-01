Samsun'da çıkan ev yangınında yaşlı adam dumandan zehirlenerek öldü

SAMSUN-Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaşar K'nin (78) Dursu Mahallesi'nde bulunan evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Sağlık ekipleri girdikleri evde, Yaşar K'nin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Yaşar K'nin cesedi Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.