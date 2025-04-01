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        Samsun'da çıkan ev yangınında yaşlı adam dumandan zehirlenerek öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 23:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 23:27
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        Samsun'da çıkan ev yangınında yaşlı adam dumandan zehirlenerek öldü
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        SAMSUN-Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yaşar K'nin (78) Dursu Mahallesi'nde bulunan evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

        Sağlık ekipleri girdikleri evde, Yaşar K'nin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Yaşar K'nin cesedi Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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