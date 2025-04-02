Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü aranıyor
Samsun'un Bafra ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde bulunamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde bulunamadı.
Köseli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 ALD 934 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bahçe duvarına çarptı, ardından tarlaya devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede aracın sürücüsünün olay yerinde olmadığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri, sürücüyü bulmak ve kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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