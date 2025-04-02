Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü aranıyor

Jandarma ekipleri, sürücüyü bulmak ve kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede aracın sürücüsünün olay yerinde olmadığı tespit edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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