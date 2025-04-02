Samsun'da 8 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik ortak çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T'yi (47) saklandığı adreste yakaladı.
İşlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
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