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        MKE, Samsun'da 2 milyar liralık savunma sanayi yatırımı yapacak

        Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin Samsun'da 2 milyar liralık savunma sanayi yatırımı yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:23
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        MKE, Samsun'da 2 milyar liralık savunma sanayi yatırımı yapacak
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        Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin Samsun'da 2 milyar liralık savunma sanayi yatırımı yapacağı bildirildi.

        MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özsert, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

        Keleş, MKE'nin eski Çarşamba Şeker Fabrikası'nda 2 milyar liralık yatırımla savunma sanayi alanında üretim yapacağı fabrikanın kurulum çalışmalarına başladığını belirtti.

        Vali Tavlı ise MKE'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla ürettiğini dile getirdi.

        MKE'nin Çarşamba Üretim Kampüsü'nün kurulum çalışmalarına başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı, "Faaliyetlerini tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinci ile sürdürmeye devam eden MKE AŞ'nin bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacak olan bu önemli yatırımı, gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Samsun'un gücüne güç katacaktır. MKE yatırımı Samsun Yüzyılı'na büyük bir ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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