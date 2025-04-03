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        Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Antalyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

        Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor ile yapacakları maçta daha mücadeleci bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:39
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        Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Antalyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:
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        Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor ile yapacakları maçta daha mücadeleci bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi.

        Reis, Nuri Asan Tesisleri'ndeki haftalık olağan basın toplantısında, 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacakları karşılaşma öncesi değerlendirmede bulundu.

        Kasımpaşa maçında kötü bir performans gösterdiklerini belirten Reis, "Ebetteki bunlar futbolda olabiliyor. Öncelikle Antalyaspor karşılaşmasında performansımızı değiştirmemiz gerekiyor. Antalyaspor, iyi bir rakip. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Oyunu geriden pas oyunu ile kurmaya çalışan bir takım. İkili mücadelelerde daha iyi olmamız gerekiyor. Daha fazla savaş vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki son haftalarda defansın arkasına koşulan koşularda olsun, uzun koşularda olsun, sahada savaşma ruhunu kaybetmede olsun bazı eksikliklerimiz oldu. Bunları bu karşılaşmada kesinlikle yapmamamız lazım." dedi.

        Reis, sakatlığı geçen Satka'nın antrenmanlara katıldığına işaret ederek, "Satka'nın antrenmanlara katılmasına çok mutlu oldum. Sakatlığı tamamen geçti, ilk 11'de oynatabilirim. Celil'in kart cezası bitti ancak henüz antrenmanlara başlamadı. Marius'un da cezası bitti. Bazı oyuncularımız olmadığında dar kadromuzla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çünkü o oyuncuların pozisyonlarını doldurma anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bazen bu zorluklar bizi istemediğimiz performanslar göstermeye itebiliyor. Bazı oyuncularımız da sakat, şu anda onlarla ilgili soru işaretleri de var. Bu oyuncuların durumu yarın netleşecek ve nasıl bir ilk 11 ile Antalyaspor karşısına çıkacağız bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi takip ettiğini aktaran Reis, şunları kaydetti:

        "Bizim Fenerbahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Victor Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuz Fenerbahçe maçında ona dokunmuştu, daha hafif bir dokunuş olmasına rağmen sarı kart gördü. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in temasının Marius'un temasından daha sert olduğunu düşünüyorum. Ancak Osimhen'e herhangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir."

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