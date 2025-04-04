Samsun orta-yüksek teknolojili sanayide 5 milyar dolar ihracat hedefi belirledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'un orta-yüksek teknolojili sanayide 5 milyar dolar ihracat hedefi koyduğunu açıkladı.

Vali Tavlı başkanlığında düzenlenen Bölgesel Kalkınmada Büyüme Odağı toplantısında Samsun'daki yeni yatırımlar değerlendirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) bölgesel kalkınmada büyüme odağı Samsun’un 2035 yılına kadar Karadeniz Bölgesi'nin orta-yüksek teknolojili sanayi üssü, mavi ekonominin bölgesel lideri ve Türkiye'nin kuzeyinde lojistik ve ticaretin merkezi olma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceğini belirten Tavlı, "OKA’nın Samsun için hazırladığı 10 yıllık gelişim senaryosunda ajans faaliyetlerinin odaklanılacağı öncelikli alanlar Orta-Yüksek Teknolojili Sanayi, medikal, savunma, otomotiv, mavi ekonomi ve lojistik altyapı olarak belirlendi. Samsun, medikal sanayide önemli bir üretim merkezidir. Ayrıca, Samsun, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde de hızla gelişerek yeni yatırımlar çeken bir konumdadır." ifadesini kullandı.

Tavlı, Samsun'un Türkiye'de üretim üssünün kaydırıldığı bir merkez haline gelmesini öngördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Samsun'un orta-yüksek teknolojili sanayide 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması, KOBİ'lerin ihracata katılım oranının yüzde15'e çıkarılması ve AR-GE merkezi sayısının 7’den 15’e çıkarılması hedeflenmektedir. Tüm bunlara ilave olarak sektörde ortaya çıkacak nitelikli iş gücü ihtiyacının önemli bir kısmının ildeki Mesleki Teknik Anadolu Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve üniversitelerden karşılanması planlanmaktadır."

Kadınların sanayide üretim aşamasında daha fazla yer almalarını sağlayacak çeşitli eğitim programlarının da açılacağını dile getiren Tavlı, bu kapsamdaki eğitimlerden ilki olan Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı'nın 14 Nisan'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu'nda başlayacağını kaydetti.

Toplantıya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ve Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu katıldı.