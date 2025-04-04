Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerince, belirlenen ikamet ve şahıs üzerinde yapılan aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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