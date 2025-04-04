Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram sahte içki ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Narko Alan' uygulaması kapsamında şüpheli araçlar üzerinde denetim yapıldı.
Ekipler, denetim esnasında durdukları araçta yaptıkları aramada 10 kilogram el yapımı kaçak içki ele geçirdi.
Şüpheli İ.A. (56) gözaltına alındı.
Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince, belirlenen ikamet ve şahıs üzerinde yapılan aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
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