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        Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:24
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        Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Narko Alan' uygulaması kapsamında şüpheli araçlar üzerinde denetim yapıldı.

        Ekipler, denetim esnasında durdukları araçta yaptıkları aramada 10 kilogram el yapımı kaçak içki ele geçirdi.

        Şüpheli İ.A. (56) gözaltına alındı.

        Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince, belirlenen ikamet ve şahıs üzerinde yapılan aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

        Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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