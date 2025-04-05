Samsun'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimleri artırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince alınan tedbirler kapsamında trafik denetimleri artırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince alınan tedbirler kapsamında trafik denetimleri artırıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram süresince ve sonrasında ilçedeki trafik akışının güvenli, düzenli olması için denetimler gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, Samsun-Sinop kara yolundaki bir alışveriş merkezi önünde denetim yapıldı.
Ekipler sürücülere, emniyet kemeri takmaları, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmemeleri, hız sınırına uymaları ve gerektiğinde mola vermeleri konusunda uyarıda bulundu.
Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
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