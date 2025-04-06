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        Samsun'da bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarındaki bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:46 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:00
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        Samsun'da bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarındaki bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Çetinkaya Mahallesi, Kolay yolu Bafra istikametinde Harun C. (58) idaresindeki 57 DN 686 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak bahçeye devrildi.

        Minibüste bulunan Muradiye C. (53), Kazım K. (46) ve araç sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Muradiye C'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan araç sürücüsü Harun C. ve Kazım K. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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