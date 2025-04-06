Samsun'da öğretmenlerin kurduğu "Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi
Samsun'da farklı okullarda görev yapan 47 öğretmenin kurduğu "Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi.
Samsun'da farklı okullarda görev yapan 47 öğretmenin kurduğu "Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda ortaya çıkan fikirle Samsun'da farklı okullarda görevli 47 öğretmen, "Maarif Orkestrası"nı kurdu.
10 Aralık 2024'te kurulan "Maarif Orkestrası" üyeleri her hafta salı günleri bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirdi.
Maarif Orkestrası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak ilk konserlerini verdi.
Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Maarif Orkestrası, koro, senfonik türküler, modern pop ve caz eserlerinden oluşan zengin bir repertuvarla izleyicilere unutamayacakları bir gece yaşattı.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğretmenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.
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