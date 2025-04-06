Samsun'da öğretmenlerin kurduğu "Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi

Maarif Orkestrası, koro, senfonik türküler, modern pop ve caz eserlerinden oluşan zengin bir repertuvarla izleyicilere unutamayacakları bir gece yaşattı.

10 Aralık 2024'te kurulan "Maarif Orkestrası" üyeleri her hafta salı günleri bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirdi.

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