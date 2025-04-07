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        Samsun'da "Tanıdan Müdahaleye Otizm" temasıyla sempozyum düzenlendi

        Samsun'da 2. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında "Tanıdan Müdahaleye Otizm" temasıyla 1. OGEM Otizm Sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:40
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        Samsun'da "Tanıdan Müdahaleye Otizm" temasıyla sempozyum düzenlendi
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        Samsun'da 2. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında "Tanıdan Müdahaleye Otizm" temasıyla 1. OGEM Otizm Sempozyumu düzenlendi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince, otizme dair farkındalığı artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve çözüm odaklı politikaları güçlendirmek adına akademisyenlerin ve eğitimcilerin katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen sempozyum, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

        OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, açılış konuşmasında, sempozyumla otizm alanındaki farkındalığı artırmak, toplumsal duyarlılığı güçlendirmek ve bu alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların toplum üzerindeki etkilerini daha derinlemesine tartışmak için önemli bir fırsat yakalayacaklarını vurguladı.

        Kesten, otizmin, yalnızca bireysel düzeyde kazanılan farkındalıklarla sınırlı olmayan, toplumsal farkındalık, anlayış ve kapsayıcılık gerektiren bir konu olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle bu tür bilimsel etkinlikler, bu farkındalığın kazandırılmasına hizmet etmesi, otizmi bir sağlık ve eğitim sorunu olarak değerlendirmenin yanı sıra, otizmle ilgili toplumun her katmanını bilinçlendirme ve sosyal anlayışı dönüştürme aracı olarak ele almamıza olanak tanıması nedeniyle oldukça kıymetlidir." dedi.

        Prof. Dr. Alper Kesten, sempozyumun, otizm konusundaki akademik çalışmaların ve toplumsal sorumluluğun birleştiği bir ortam yaratılmasına, toplumdaki tüm bireylerin eşit haklar ve fırsatlar içinde yaşaması adına önemli kazanımların elde edilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de sempozyumun, hem akademik hem de uygulayıcı yönüyle önemli olduğunu, otizm konusunda örnek çalışmalar ortaya çıkarılacağını dile getirdi.

        Gümrükçü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2023-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Otizm Eylem Planı çalışmaları kapsamında erken tanıdan müdahaleye, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede önemli hedefler yer aldığını anımsatarak, "Bu hedefler doğrultusunda ilimizde yürütülen çalışmalar, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve ailelerine destek sunmaya yöneliktir. Samsun'da halihazırda 1039 otizmli bireye çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Ancak bizler biliyoruz ki, bu alanda yapacak daha çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz vardır." diye konuştu.

        Samsun Vali Yardımcısı Şeref Aydın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 2. Ulusal Otizm Eylem Planı'nın ülkede bu alanda sistematik ve sürdürülebilir politikaların temelini oluşturduğunu aktardı.

        Sempozyumda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ile OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Gülboy da birer konuşma yaptı.

        Açılış konuşmalarının ardından, "Otizmli Çocukların Tıbbi Tanılama Süreci" konusunda Doç. Dr. Miraç Barış Usta, "Otizmli Çocukların Eğitsel Tanılama Süreci" konusunda Hande Gülenç, "Olumlu Davranışsal Destek ile Otizmde Dönüşüm: Aileler ve Çocuklar için Uygulamalar" konusunda Prof. Dr. Dilek Erbaş ve Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ile otizm tanılı psikoloji mezunu Sude İkra Canlı sunumlar yaptı.

        Sempozyum kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Otizmin Renkleri" yarışmasının sergisinin de açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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