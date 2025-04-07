Samsun'da "Tanıdan Müdahaleye Otizm" temasıyla sempozyum düzenlendi

Samsun'da 2. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında "Tanıdan Müdahaleye Otizm" temasıyla 1. OGEM Otizm Sempozyumu düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince, otizme dair farkındalığı artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve çözüm odaklı politikaları güçlendirmek adına akademisyenlerin ve eğitimcilerin katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen sempozyum, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, açılış konuşmasında, sempozyumla otizm alanındaki farkındalığı artırmak, toplumsal duyarlılığı güçlendirmek ve bu alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların toplum üzerindeki etkilerini daha derinlemesine tartışmak için önemli bir fırsat yakalayacaklarını vurguladı.

Kesten, otizmin, yalnızca bireysel düzeyde kazanılan farkındalıklarla sınırlı olmayan, toplumsal farkındalık, anlayış ve kapsayıcılık gerektiren bir konu olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle bu tür bilimsel etkinlikler, bu farkındalığın kazandırılmasına hizmet etmesi, otizmi bir sağlık ve eğitim sorunu olarak değerlendirmenin yanı sıra, otizmle ilgili toplumun her katmanını bilinçlendirme ve sosyal anlayışı dönüştürme aracı olarak ele almamıza olanak tanıması nedeniyle oldukça kıymetlidir." dedi.

Prof. Dr. Alper Kesten, sempozyumun, otizm konusundaki akademik çalışmaların ve toplumsal sorumluluğun birleştiği bir ortam yaratılmasına, toplumdaki tüm bireylerin eşit haklar ve fırsatlar içinde yaşaması adına önemli kazanımların elde edilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de sempozyumun, hem akademik hem de uygulayıcı yönüyle önemli olduğunu, otizm konusunda örnek çalışmalar ortaya çıkarılacağını dile getirdi. Gümrükçü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2023-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Otizm Eylem Planı çalışmaları kapsamında erken tanıdan müdahaleye, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede önemli hedefler yer aldığını anımsatarak, "Bu hedefler doğrultusunda ilimizde yürütülen çalışmalar, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve ailelerine destek sunmaya yöneliktir. Samsun'da halihazırda 1039 otizmli bireye çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Ancak bizler biliyoruz ki, bu alanda yapacak daha çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz vardır." diye konuştu.