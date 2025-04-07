19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da başladı

19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da sergi açılışıyla başladı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığının (BİDEB) Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından yarışma kapsamında organize edilen sergide, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan yapılan 2 bin 250 proje başvurusu arasından seçilen 100 proje yer aldı.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Türkiye genelinde 12 bölge merkezinde eşzamanlı olarak yapıldığını söyledi.

Samsun bölgesinde 10 farklı alanda 100 projenin yarışacağını dile getiren Topcu, "Türkiye genelinde 13 bin 918 proje başvurusu yapılmıştır. Samsun bölgesi, proje başvuru sayıları açısından 12 bölge arasında 2. sırada yer almıştır. Hedefimiz proje sayısı ve niteliğini daha da artırmaktır." dedi.

Projelerin ön incelemesi ve ön değerlendirme aşamalarında 29 farklı üniversiteden 118 öğretim üyesinin görev aldığını dile getiren Topcu, "TÜBİTAK Panel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden, jüri üyelerimizin yapmış olduğu ön değerlendirilmeler sonucu bölge sergisine 10 farklı alandan 100 proje seçilmiştir. Samsun'da düzenlenen bu sergi sonucunda jüri üyeleri tarafından finalist olarak seçilecek projeler, mayıs ayı içinde Ankara'da yapılması planlanan Türkiye Finali Yarışmasında bölgemizi temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ise TÜBİTAK'ın her yıl binlerce öğrenciyi bir araya getirdiğine işaret etti. Yarışmaların 10 farklı alanda biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılımdan oluştuğunu belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Tematik alanlara baktığımız zaman, değerler, kültürel miras, oyun ve oyunlaştırma, sıfıra atık ve geri dönüşüm, çevre ve çevre koruma, yenilenebilir enerji tematik alanlarıyla aslında ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara ne kadar önem verildiğini buradan anlamak mümkün. Toplamda 2 bin 250 proje içerisinde Türkiye'de en yüksek proje başvurusunun yapıldığı İstanbul, sonrasında Erzurum, üçüncü sırada Ordu ilimiz, beşinci sırada da Samsun ilimiz gelmekte. Dolayısıyla bölgenin potansiyelinin ne kadar fazla olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Bugün burada sergilenen projeler, yalnızca bir yarışma ürünü olarak değil, merakın, emeğin ve bilime duyulan bilginin somut bir yansımasıdır. Bu yarışmanın bir kaybedeni yok, sizler zaten kazandınız ve buradasınız. İnanıyorum ki bu bir başlangıç ve ilerleyen yıllarda çok daha güzel projelerle, çok daha güzel başarılarla buralarda olursunuz, bizleri gururlandırırsınız."