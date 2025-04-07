Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 50'nci yaşı kutlandı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında kutlama programı düzenlendi.

OMTEL Otel'deki kutlama programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ'nün 1 Nisan 1975'te 50 öğrenciyle eğitim-öğretim hayatına başladığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak 1973 yılında eğitime başlayan Samsun Tıp Fakültesinin OMÜ'ye bağlandığını dile getiren Aydın, "1975 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 1976 yılında da Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 1982 yılında ise Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi de üniversitemize bağlanmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılan bazı birimler, Amasya, Ordu ve Sinop’ta üç yeni üniversite kurulmasına öncülük etmiştir. Bu sürecin dördüncü ve son halkası ise 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi olmuştur." dedi.

OMÜ'nün araştırma üniversitesi olması yolunda kararlı adımlarla yürüdüğünü söyleyen Aydın, şu ifadelere yer verdi: