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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 50'nci yaşı kutlandı

        Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:38
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 50'nci yaşı kutlandı
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        Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında kutlama programı düzenlendi.

        OMTEL Otel'deki kutlama programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ'nün 1 Nisan 1975'te 50 öğrenciyle eğitim-öğretim hayatına başladığını söyledi.

        Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak 1973 yılında eğitime başlayan Samsun Tıp Fakültesinin OMÜ'ye bağlandığını dile getiren Aydın, "1975 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 1976 yılında da Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 1982 yılında ise Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi de üniversitemize bağlanmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılan bazı birimler, Amasya, Ordu ve Sinop’ta üç yeni üniversite kurulmasına öncülük etmiştir. Bu sürecin dördüncü ve son halkası ise 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi olmuştur." dedi.

        OMÜ'nün araştırma üniversitesi olması yolunda kararlı adımlarla yürüdüğünü söyleyen Aydın, şu ifadelere yer verdi:

        "Üniversitemiz, kadrosunda bulunan 6 binin üzerindeki idari ve akademik personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Fakülteleri, yüksekokulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknopark, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir. 50 yıllık geçmişimizin bugün bizlere bıraktığı büyük mirasın farkındayız ve bu mirasın bize ne kadar önemli sorumluluklar yüklediğinin de bilincindeyiz. Bu bilinçle görevimizi, üniversitemize bugüne kadar sağlanan her türlü iyileştirici faaliyeti kalıcı hale getirme ve bu kazanımları daha ileri düzeye ulaştırma motivasyonu ile sürdürmekteyiz. Geçmiş Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, 50'nci yılın OMÜ ailesi ve ülkemiz için sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

        Programa idari personel, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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