Samsun'da 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Samsun'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
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