Ladik'te çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi
Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Lale Kaledibi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ayşe Ömür'e ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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