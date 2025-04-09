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        Samsun'da Alzheimer hastalığının yönetimine ilişkin sempozyum düzenlendi

        Samsun'da "1. Samsun Evde Sağlık Hizmetlerinde Alzheimer Hastalığının Yönetimi Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:42
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        Samsun'da Alzheimer hastalığının yönetimine ilişkin sempozyum düzenlendi
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        Samsun'da "1. Samsun Evde Sağlık Hizmetlerinde Alzheimer Hastalığının Yönetimi Sempozyumu" düzenlendi.

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesinin destekleriyle düzenlenen sempozyuma, kentten ve çevre illerden evde sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler ve akademisyenler katıldı.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'ndaki sempozyumda, evde sağlık hizmetlerinde sık karşılaşılan ve çoğunlukla hastaların yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan Alzheimer hastalığının belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri ele alındı.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, açılış konuşmasında, Türkiye'nin sağlık alanında çığır açtığını, vatandaşların ilaç almakta, muayene olmakta zorlandığı zamanlardan evde sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği bir sisteme ulaşıldığını dile getirdi.

        Alzheimer hastalığının çağın en büyük sorunlarından biri haline geldiğine işaret eden Uras, insanların ortalama yaşam süresinin arttığını, bunun da çeşitli sağlık sorunlarının daha sık görülmesine neden olduğunu söyledi.

        Uras, "En büyük sorunlardan biri, halk arasında 'demans' olarak bilinen Alzheimer gibi hastalıklar. Biz insanların hayatlarına dokunabilmek, onların yaşadığı sıkıntıları minimize edebilmek için evde sağlık hizmetleri veriyoruz. Bu sempozyumdaki amaç da sağlık hizmetini nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz?" dedi.

        Hekimlikte başarı için empati kurmanın öneminde dikkati çeken Uras, "Empati yaparsak başarılı oluruz, yaptığımız iş de daha verimli olur. Karşı tarafı anladığımızı göstermek, süreci yönetmemiz açısından emin olun çok daha rahat ve konforlu olur. Sizden sadece mesleğimizi yaparken empati yapmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Dünyanın en hızlı yaşlanan ikinci ülkesiyiz"

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yavuz ise sunumunda, dünyada artık yaşlanan bir nüfusun olduğunu söyledi.

        Yavuz, 60 yaş üzeri nüfusun 2020 yılında 1 milyar, 2050'de ise 2,1 milyarı geçmesinin beklendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Türkiye aslında genç nüfusuyla övünen bir ülkeydi geçtiğimiz yıllara kadar. Ancak artık Türkiye de yaşlanan ülkeler arasında girdi. Dünya Sağlık Örgütü, 60 yaş üzeri nüfusu yüzde 10 ve üzerinde olan ülkeleri 'yaşlı ülkeler' sınıfına sokuyor ki biz artık buna girmiş durumdayız. 2020 yılında dünyada 60 yaş ve üzeri insan sayısı, 5 yaşından küçük çocukların sayısını ilk defa geçti. Tüm dünyanın yaşlandığını gösteren bir veri bu."

        Türkiye'nin, tarihinin en yüksek yaşlı nüfusuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Yavuz, "65 yaş üstü nüfusumuz 2007'de yüzde 7,1 iken, 2023'te yüzde 10,2'ye ulaştı. Biz de artık yaşlı nüfusa sahip ülkelerden biriyiz ve dünyanın en hızlı yaşlanan ikinci ülkesiyiz." dedi.

        Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus yüksek olduğundan Alzheimer ile ilgili verilerin ABD ve Avrupa'dan geldiğini bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 7 milyon Amerikalı Alzheimer hastası yaşıyor şu an. 3 yaşlı erişkinden biri Alzheimer veya başka bir demans nedeniyle ölüyor. Meme kanseri ve prostat kanseri ki, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser, prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri, ikisinin toplamından daha fazla Alzheimer hastalığı öldürüyor. 11 milyondan fazla Amerikalı Alzheimer ve diğer demans hastalıklarına sahip kişilere ücretsiz bakım sağlanıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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