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        Vezirköprü'de 61. Kütüphane Haftası kutlandı

        Vezirköprü'de 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:36
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        Vezirköprü'de 61. Kütüphane Haftası kutlandı
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        Vezirköprü’de 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Vezirköprü İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kütüphanelerin altın değerinde mekanlar olduğunu ifade ederek,

        ”Kütüphanelerin kitap okumada ne kadar önemli bir mekan olduğunu biliyoruz. Ne mutlu ki ilçemizde de 1935 yılında hizmete açılan ve 1964 yılından buyana da şimdiki yeri tarihi Taşmedrese içerisinde hizmet veren halk kütüphanemiz var" dedi.

        İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ises Kütüphaneler Haftası'nın bu yılkı temasının “Üreten Kütüphaneler” olarak belirlendiğini söyledi.

        Kütüphanenin bireyin hayatındaki öneminden bahseden Sayan, şunları kaydetti:

        "Kütüphaneler bir milletin kültür ve medeniyet birikiminin yansımasıdır. Bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan kültür köprüleridir. Bizler ilk emri oku olan bir dinin mensubuyuz. Bu nedenle kitapsız ve kütüphanesiz medeniyet olması mümkün değildir."

        Öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterilerinden sonra ilçe genelinde en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verildi.​​​​​​​

        Programa, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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