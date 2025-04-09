Vezirköprü'de 61. Kütüphane Haftası kutlandı

Vezirköprü’de 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vezirköprü İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kütüphanelerin altın değerinde mekanlar olduğunu ifade ederek,

”Kütüphanelerin kitap okumada ne kadar önemli bir mekan olduğunu biliyoruz. Ne mutlu ki ilçemizde de 1935 yılında hizmete açılan ve 1964 yılından buyana da şimdiki yeri tarihi Taşmedrese içerisinde hizmet veren halk kütüphanemiz var" dedi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ises Kütüphaneler Haftası'nın bu yılkı temasının “Üreten Kütüphaneler” olarak belirlendiğini söyledi.

Kütüphanenin bireyin hayatındaki öneminden bahseden Sayan, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler bir milletin kültür ve medeniyet birikiminin yansımasıdır. Bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan kültür köprüleridir. Bizler ilk emri oku olan bir dinin mensubuyuz. Bu nedenle kitapsız ve kütüphanesiz medeniyet olması mümkün değildir."