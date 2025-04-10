Samsun'da "Herkesin Bir Mesleği Olsun Projesi" kapsamında 2. atölye çalışmaları düzenlendi

Samsun'un Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen "Herkesin Bir Mesleği Olsun Projesi" kapsamında 2. atölye çalışmaları yapıldı.

Atakum Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve rehber öğretmenlerin katıldığı atölye etkinliğinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız, "Meslek Lisesi Sürecinde Kariyer Yolculuğu" konusunda sunum yaptı.

Kumcağız, projenin amacının meslek okullarının daha çok tercih edilmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Meslek okullarının olumlu yönlerini öne çıkarıp velilerin ve halkın olumsuz düşüncelerini kırmak ve meslek okullarının artılarını göstermeye çalışmak istiyoruz. Bizim çünkü ara elemanlara ihtiyacımız var, bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Bu bakımdan tecrübeli gençlerimiz var. Neden bu alanda iyi olan tecrübeli gençlerimizi neden bu okullara yönlendirmeyelim, orada başarılı olsunlar, mutlu olsunlar." diye konuştu.

Proje Koordinatörü ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Müdürlüğünde görevli İngilizce öğretmeni Burak Gür, "Herkesin Bir Mesleği Olsun Projesi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sene başında deklare ettiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının bu kapsamda hazırladığı "Mesleki ve Teknik Eğitim Politikaları Belgesi" içerisinde meslek liselerine yönelik çalışmalar yer aldığını ifade eden Gür, "Biz de Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yerelde buna nasıl destek sağlayabiliriz, neler yapabiliriz konusunda çalışmalar yaptık. 'Herkesin Bir Mesleği Olsun Projesi'ni yapmaya karar verdik." dedi.

Gür, veli ve öğrencileri yetenekleri ve başarılarına göre meslek liselerine yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meslek liselerine yönlendirme noktasında ortaokullarda görev yapan rehber öğretmenlerimizi desteklemek, ilçemizde bulunan meslek liselerinin görünürlüğünü artırmak ve tanınırlığını sağlamak, bu noktada ortaokullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerimizi doğru yönlendirmek... Projemize sene başında start verdik. Bu yönde bir yıl sürecek projemizde birçok faaliyette bulunacağız. Rehber öğretmenlerimize yönelik Ondokuz Mayıs Üniversitesinden akademisyenlerin katılımıyla atölye çalışmalarımız oldu. Veli temalı ikinci atölye çalışmalarımızı da tamamladık. Atölye çalışmalarında ayrıca meslek liselerinden gelen öğretmenler okulları ve meslek liselerinin avantajlarını anlattı."