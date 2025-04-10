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        Komik aşk hikayesi "Doktor Mucize" operasının prömiyeri yapıldı

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:12
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        Komik aşk hikayesi "Doktor Mucize" operasının prömiyeri yapıldı
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.

        Bizet'in, 18 yaşında bestelediği, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazanan "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

        Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatıldı.

        Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

        Tek perdelik eserin prömiyeri, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        Turne kapsamında 24 Nisan'da saat 20.00'de Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak eserin konusu özetle şöyle:

        "​​​​​​​Padova Belediye Başkanı Bay Podestat, genç ve güzel kızı Lauretta'yı ona aşık olan Yüzbaşı Silvio'dan uzak tutmakta kararlıdır. Eşi Veronique ile birlikte kızlarını sürekli gözetim altında tutmaya çalışırlar. Ancak Silvio, Lauretta'ya ulaşmak için birbirinden eğlenceli kılık değiştirme oyunlarına başvurur. Komik yanlış anlamalar olayları kahkahalarla ilerletirken, aşk, kurnazlık ve mizah dolu hikaye neşeli bir finalle son bulur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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