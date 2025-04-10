Samsun'da "Polis ve Çocuklar El Ele" etkinliği düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla "Polis ve Çocuklar El Ele" etkinliği düzenlendi.

Havza Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, etkinliğin çocuklar ile emniyet mensuplarının buluşmaları ve kaynaşmaları adına güzel olduğunu ifade ederek, çocukların hafızlarında güzel anılar bırakacak olan programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, çocukların zihninde olumlu bir izlenim oluşturmak adına etkinliğin düzenlendiğini ifade etti.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise etkinlikler kapsamında bir çok farklı oyunun hazırlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kaleye top atma, kiremit devirme, çuval yarışı, ok atma, dart, flour curling ve koordinasyon parkuru gibi etaplara oyunlar oynadılar.

Etkinlik sonunda polisler öğrencilere ikramlarda bulundular.