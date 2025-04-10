Vezirköprü'de Polis Haftası nedeniyle şehit polisler kabirleri başında anıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler dualarla anıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler dualarla anıldı.
İlçede bulunan Yenimahalle ve Karlık mezarlıklarında bulunan şehit polis memurlarının kabirleri ziyaret edildi.
Yenimahalle Mezarlığına giden Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ve emniyet mensupları Şehit Başkomiser Harun Özboyabatlı'nın kabrini ziyaret ettiler.
Karlık Mezarlığına giden ekip, Şehit Polis Memuru Mehmet Muştalı ve Şehit Polis Memuru Orhan Mutlu'nun mezarlarını ziyaret ettiler.
Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, dualar edildi.
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