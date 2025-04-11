Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre Çift (Dk. 90 Soner Gönül), Zeki Yavru (Dk. 90 Ali Tarkan), Tait (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Holse, Muja (Dk. 77 Schindler), Moundilmadji
Galatasaray: Muslera, Sallai (Dk. 82 Jakobs), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Lemina, Yunus Akgün (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 82 Mertens), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 74 Morata)
Goller: Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 47 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45 Eren Elmalı, Dk. 51 Sara, Dk. 70 Sallai, Dk. 85 Jakobs (Galatasaray), Dk. 64 Ntcham, Dk. 65 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
SAMSUN
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