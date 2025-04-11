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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre Çift (Dk. 90 Soner Gönül), Zeki Yavru (Dk. 90 Ali Tarkan), Tait (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Holse, Muja (Dk. 77 Schindler), Moundilmadji

        Galatasaray: Muslera, Sallai (Dk. 82 Jakobs), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Lemina, Yunus Akgün (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 82 Mertens), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 74 Morata)

        Goller: Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 47 Osimhen (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Eren Elmalı, Dk. 51 Sara, Dk. 70 Sallai, Dk. 85 Jakobs (Galatasaray), Dk. 64 Ntcham, Dk. 65 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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