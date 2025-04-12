Türk Kızılay, Samsun'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara ikramda bulundu

Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ikramlarda bulundu.

Kavak ilçesinde yoğun karda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ve bölgede görev yapan ekiplere destek amacıyla harekete geçti.

Trafikte aksama yaşanan alanlarda vatandaşlara ve burada görev yapan personele ikramlarda bulunan Kızılay ekipleri, Samsun-Ankara yolunda trafiğin normale dönmesi için yapılan çalışmalara katkı sağladı.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, yaptığı açıklamada, kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde, özellikle Toptepe mevkisinde ulaşımda ciddi aksamalar olduğunu söyledi.

Çoban, "Kızılay olarak her zaman afet ve acil durumlarda sahadayız. Vatandaşlarımız ve görev başındaki personelimizin yanında olmak, ihtiyaç duydukları her anda destek vermek bizim için bir sorumluluktur." dedi.