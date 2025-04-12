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        Türk Kızılay, Samsun'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara ikramda bulundu

        Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ikramlarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:59
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        Türk Kızılay, Samsun'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara ikramda bulundu
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        Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ikramlarda bulundu.

        Kavak ilçesinde yoğun karda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ve bölgede görev yapan ekiplere destek amacıyla harekete geçti.

        Trafikte aksama yaşanan alanlarda vatandaşlara ve burada görev yapan personele ikramlarda bulunan Kızılay ekipleri, Samsun-Ankara yolunda trafiğin normale dönmesi için yapılan çalışmalara katkı sağladı.

        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, yaptığı açıklamada, kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde, özellikle Toptepe mevkisinde ulaşımda ciddi aksamalar olduğunu söyledi.

        Çoban, "Kızılay olarak her zaman afet ve acil durumlarda sahadayız. Vatandaşlarımız ve görev başındaki personelimizin yanında olmak, ihtiyaç duydukları her anda destek vermek bizim için bir sorumluluktur." dedi.

        Türk Kızılayın her zaman vatandaşların yanında olduğunu göstermek istediklerini belirten Çoban, "Kar yağışının etkili olduğu tüm bölgelerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her an sahadaydık. Zorlu hava koşullarında ikramda bulunduğumuz vatandaşlarımız hem moral buldu hem de Kızılay'ın her durumda yanlarında olduğunu bir kez daha görmüş oldu." diye konuştu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu Samsun-Ankara yolunda ulaşım normale döndü.

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